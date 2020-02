“In Italia sprechiamo ancora 6,5 miliardi di euro di cibo all’anno. Non possiamo permetterlo, la lotta agli sprechi è una delle nostre priorità. Siamo già al lavoro: riduciamo gli sprechi, educhiamo al risparmio, e lottiamo contro le diseguaglianze. L’obiettivo è ‘#Zerosprechi’”. Così la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, in un tweet pubblicato sul proprio profilo in occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra oggi.