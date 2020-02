Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, contagio avanza: Oms, virus può essere fermato. Usa, discorso di Trump sullo stato dell’Unione

Coronavirus/1 Quasi 500 morti, 24mila contagiati. Navi da crociera in quarantena a Hong Kong e Giappone

È salito a 24.324 il numero delle persone contagiate dal coronavirus in Cina, dopo la conferma di nuovi 3.887 casi. Lo rende noto la Commissione sanitaria nazionale cinese, riferendo di 65 ulteriori decessi a causa del virus nella sola provincia di Hubei. Nell’epicentro dell’epidemia i morti salgono così a 490. Intanto, una nave da crociera, che viaggiava con 1.800 passeggeri a bordo, è ferma al terminal di Kai Tak a Hong Kong dopo che le autorità cinesi – puntualizza Adnkronos – hanno confermato che tre passeggeri sono risultati positivi al virus. La nave è arrivata a Hong Kong questa mattina dopo che le autorità di Taiwan avevano rifiutato il suo ingresso a Kaohsiung, come riporta l’emittente Rthk. Nel frattempo almeno 10 passeggeri della nave da crociera in quarantena in Giappone sono risultati positivi ai test del nuovo coronavirus. Il Giappone aveva messo ieri in quarantena la Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

Coronavirus/2 Oms, “finestra di opportunità” per fermare la diffusione del virus. Nuovi casi in estremo oriente

Il mondo ha una “finestra di opportunità” per fermare la diffusione del nuovo micidiale virus, affermano gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, dopo che il numero di persone contagiate in Cina è salito a oltre 24mila e altri milioni di persone hanno ricevuto l’ordine di chiudersi in casa. L’Oms ha affermato che le misure drastiche adottate dalla Cina hanno offerto la possibilità di interrompere la trasmissione. “Mentre il 99 percento dei casi si trova in Cina, nel resto del mondo abbiamo solo 176 casi”, ha dichiarato il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ciò non significa che non peggiorerà. Ma di sicuro abbiamo una finestra di opportunità per agire”, ha detto. Intanto Singapore, Malesia e Thailandia hanno riferito di nuove infezioni di persone che non erano state in Cina.

Stati Uniti: Trump, discorso sullo stato dell’Unione. “Abbiamo sconfitto il declino dell’America”

“Abbiamo raggiunto risultati incredibili, e il nostro Paese è di nuovo rispettato nel mondo”: lo ha detto Donald Trump aprendo il discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso americano riunito in sessione plenaria. “Il nostro Paese non è mai stato così forte”, ha affermato ieri sera il presidente, sottolineando che “in appena tre anni abbiamo sconfitto il declino dell’America”. “Io mantengo le mie promesse, come quelle sul commercio con gli accordi con la Cina e quello col Messico e il Canada”. Trump ha ricordato gli accordi commerciali raggiunti, la messa in sicurezza del confine sud degli Stati Uniti e gli sforzi per porre fine alle guerre americane nel Medio Oriente. “Non lascerò che il socialismo distrugga l’America”, ha dichiarato in un altro passaggio. Ad assistere al discorso, segnala l’Ansa, anche il britannico Nigel Farage e l’autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidò. Durante il discorso Trump lo ha definito “presidente legittimo”.

Polonia: Presidente Duda firma la legge che dà ai politici il potere di sanzionare e licenziare i giudici

Il Presidente polacco, Andrzej Duda, ha firmato una legge molto criticata, che conferisce ai politici il potere di sanzionare e licenziare i giudici le cui azioni e decisioni sono considerate dannose. La legge, puntualizza Euronews, ha attirato la condanna dell’Unione europea e delle organizzazioni per i diritti umani, nonché dell’opposizione polacca e degli stessi giudici, violando i valori democratici di base dell’indipendenza giudiziaria.

Cronaca: Palazzolo, vigile urbano si spara. Pesanti attacchi sui social per aver parcheggiato in un posto per disabili

Un agente di Polizia locale si è ucciso sparandosi con la pistola di ordinanza. È accaduto ieri a Palazzolo, in provincia di Brescia. L’agente, 44 anni, si è ammazzato vicino alla sede della Polizia locale dove lavorava. L’agente era finito tra le polemiche qualche giorno fa per aver parcheggiato l’auto della polizia in un posto riservato ai disabili, a Bergamo, vicino ad una sede universitaria. L’agente era stato preso di mira sui social, si era scusato e si era anche automultato. Al momento però non è stato specificato se l’uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto.