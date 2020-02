Papa Francesco: nomina John David Barrow membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze John David Barrow, docente di matematica all’Università di Cambridge (Gran Bretagna). A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Barrow è nato a Londra il 29 novembre 1952. Ha studiato con Dennis Sciama all’Università di Oxford. La sua ricerca riguarda la forma e i livelli d’irregolarità e topologia dell’universo, la fisica delle particelle e la cosmologia, le origini degli elementi leggeri, la possibile origine e fine dell’universo, le soluzioni generali delle equazioni di Einstein e le teorie gravitazionali di ordine elevato, la natura delle costanti fondamentali della fisica e l’introduzione di nuovi modi di utilizzare l’astronomia per investigare la loro invarianza nel tempo. È noto per il libro scritto con F. J. Tipler, “Il Principio antropico” (The Anthropic Cosmological Principle). Oltre che professore di Scienze matematiche nel Dipartimento di matematica applicata e fisica teoretica dell’Università di Cambridge, è direttore del Millennium Mathematics Project, un programma per migliorare l’apprezzamento delle scienze matematiche e delle loro applicazioni. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Templeton Prize nel 2006, il Faraday Prize della Royal Society nel 2008.