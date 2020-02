Mons. Gänswein: Bruni, “nessuna sospensione”, “ordinaria ridistribuzione dei vari impegni e funzioni”

foto SIR/Marco Calvarese

“Nessuna sospensione, non ho alcuna informazione in tal senso”. Lo ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, interpellato dai giornalisti su alcune indiscrezioni proveninti dalla Germania, in base alle quali – come scrive il quotidiano tedesco “Die Tagespot” – Papa Francesco avrebbe concesso “un permesso a tempo inteterminato” al prefetto della Casa Pontifica, nonché segretario particolare di Benedetto XVI, mons. Georg Gänswein, che oggi non è stato presente all’udienza generale e non è stato presente durante le udienze private di Papa Francesco al vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e al nuovo presidente dell’Argentina Alberto Fernandez. L’assenza di mons. Gänswein “durante determinate udienze”, ha spiegato il portavoce vaticano, “è dovuta ad una ordinaria ridistribuzione dei vari impegni e funzioni del prefetto della Casa Pontificia, che ricopre anche il ruolo di segretario particolare del Papa emerito”. Secondo il quotidiano tedesco, mons. Gänswein reterebbe comunque in carica come capo della Prefettura.