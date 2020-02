Mezzogiorno: Fondazione con il Sud, bando di 4,5 milioni di euro per contrastare povertà sanitaria e nuove dipendenze

Povertà sanitaria e nuove dipendenze: due ambiti in cui diventa sempre più necessario intervenire. Oltre 12 milioni di italiani nell’ultimo anno sono stati costretti a rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie per motivi economici mentre si registra una sempre maggiore diffusione delle nuove dipendenze: gioco d’azzardo patologico, shopping compulsivo, “new technologies addiction” (dipendenza da tv, internet, social network, videogiochi) spesso curate secondo gli standard applicati per il trattamento delle dipendenze da sostanze come droghe e alcol. In questo contesto la Fondazione con il Sud promuove la quarta edizione del Bando socio sanitario, mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere interventi di contrasto alla povertà sanitaria e la sperimentazione di cure specifiche per le “nuove dipendenze” al Sud. L’iniziativa si rivolge alle organizzazioni di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che potranno proporre interventi in uno solo degli ambiti previsti: sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per persone in condizione di povertà sanitaria (3 milioni di euro) oppure sperimentazione di metodologie alternative di cura per nuove dipendenze (1,5 milioni di euro). Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni: due del Terzo settore più l’ente pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territori. Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros dal sito www.fondazioneconilsud.it. Il bando scade il prossimo 17 aprile.