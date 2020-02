Medio Oriente: i Patriarchi cattolici incontreranno Papa Francesco a Roma

Papa Francesco incontra a Roma i Patriarchi cattolici del Medio Oriente, in un “summit” convocato per confrontarsi e riflettere insieme della condizione e della missione delle Chiese cattoliche orientali tra le popolazioni di quella regione, martoriate da perduranti tribolazioni. All’incontro con Papa Francesco è previsto che prenderanno parte il patriarca caldeo Louis Raphael Sako, il maronita Bechara Boutros Rai, il copto cattolico Ibrahim Isaac Sidrak, il melchita Youssef Absi, l’armeno cattolico Krikor Bedros XX Ghabroyan e il siro cattolico Ignace Youssif III Younan. L’ultimo incontro di Patriarchi cattolici si era svolto a Baghdad alla fine di novembre 2018. In quella occasione, i Patriarchi avevano anche scritto al Papa chiedendo di poterlo incontrare insieme per condividere con il vescovo di Roma le loro domande e preoccupazioni riguardo alle emergenze e ai problemi che affliggono le loro comunità. In Paesi come l’Iraq e la Siria – riporta l’agenzia Fides – negli ultimi decenni, si è registrato un forte esodo dei cristiani dalle regioni sconvolte da conflitti e violenze settarie.