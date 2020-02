Giornata per la vita: Termoli, domani incontro-testimonianza “Cuore a cuore” e ricordo di Merita Iannone

Nell’ambito della Settimana per la vita promossa dalla Consulta per la Pastorale della salute della diocesi di Termoli-Larino, la sala consiliare del Comune di Termoli ospiterà nel pomeriggio di domani l’incontro-testimonianza “Cuore a cuore. La bellezza della maternità” a cura del Movimento per la vita locale. A partire dalle 17, interverranno Sara Sacchetti e Antonella Di Rella, moderate da Rita Colecchi, presidente di FederVita Molise.

Nel corso dell’incontro verrà ricordata a 3 anni dalla scomparsa Merita Iannone, ostetrica e socia fondatrice del Movimento per la vita di Termoli.