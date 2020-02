Frati minori conventuali: Roma, da domani al Seraphicum l’assemblea missionaria

Al via da domani, giovedì 6 febbraio, a Roma, l’Assemblea missionaria dei Frati minori conventuali, che si terrà al Seraphicum, fino al 9 febbraio. Per riflettere sull’“essere missione”, si incontreranno una trentina di frati e 20 laici collaboratori degli animatori missionari della varie Province italiane ed europee. I conventuali sono presenti in 40 nazioni del mondo con 1.200 frati che lavorano nei 5 continenti e 350 case religiose in terra di missione. Ad aprire l’assemblea sarà l’intervento del direttore del Centro missionario francescano, p. Paolo Fiasconaro, cui seguirà la presentazione dei partecipanti giunti dai diversi Paesi. Protagonisti, venerdì 7, saranno i giovani della missione in Cile, che presenteranno la loro esperienza. Alle 12, la messa presieduta dal ministro generale dell’Ordine, fra’ Carlos Trovarelli. Le relazioni, nei diversi giorni dell’assemblea, sono affidate a fra’ Gianni Cappelletto, docente di Sacra Scrittura all’Istituto Teologico di Assisi, sulla “Lettura sapienziale e biblica della missione”, a Giancarlo Penza, esperto dei corridoi umanitari della Comunità di Sant’Egidio, e a fra’ Raffaele Di Muro, delegato del ministro generale per la Milizia dell’Immacolata sul tema “Noi siamo una missione”. Saranno proiettati, infine, anche i docufilm “Cina: La via francescana della seta” e “Ghana: Una presenza francescana sulle orme di Sant’Antonio”.