Diocesi: Termoli, al via domani il cammino di fede per giovani e adulti “Dieci Comandamenti”

Prende il via domani, giovedì 6 febbraio, nella diocesi di Termoli-Larino, il cammino per giovani e adulti delle “Dieci parole” o dei “Dieci comandamenti”, un percorso di fede ideato nel 1993 da un sacerdote romano, don Fabio Rosini, responsabile per l’Ufficio vocazioni della diocesi di Roma, rivolto inizialmente ai giovani ma ora vissuto da tutti. È attualmente diffuso in tutta Italia, in più di 60 diocesi. L’esperienza, si legge in una nota, è “molto arricchente ed aiuta ognuno a riscoprire la propria umanità e la propria fede in relazione al progetto di Dio. Questi incontri hanno il fine primario di introdurre i giovani al discernimento sulla Volontà di Dio, e consentire loro di imparare a prendersi ‘la parte migliore’, intesa come la propria vocazione. A molti questo percorso ha dato senso e addirittura cambiato la vita”. Gli appuntamenti nella diocesi di Termoli-Larino si terranno ogni giovedì alle 20.45 nel teatrino “San Matteo” della comunità pastorale di Montenero di Bisaccia.