Comunicazione: WeCa, online un tutorial dedicato alle grafiche di Canva

Tra web e bacheche, tra bollettini e social network, per le parrocchie italiane si fa sempre più viva la necessità di poter disporre di contenuti graficamente accattivanti, semplici da comprendere e belli da vedere. Non sempre, però, tra i volontari della parrocchia c’è chi sa usare applicazioni professionali. Per ovviare a tutto questo, però, da tempo si sono fatti strada sul web degli strumenti semplici da utilizzare ma in grado di produrre materiali di qualità, anche grazie a esempi da cui trarre spunto. Nel tutorial WeCa, “in onda” da questa mattina su Facebook e sul sito www.webcattolici.it, il presidente WeCa Fabio Bolzetta e Francesca Triani presentano “Canva. Uno strumento prezioso per la grafica in parrocchia”, tool gratuito – con espansioni a pagamento – accessibile al sito www.canva.com.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di Ricerca sull’Educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e sulla skill WeCa sui dispositivi Alexa.