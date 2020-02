Ue-Croazia: conferenza interreligiosa ad un anno dalla Dichiarazione di Abu Dhabi. Mons. Puljic (vescovi croati), “Documento accolto molto positivamente nei Balcani”

“Fratellanza, cooperazione, educazione, giustizia e inclusione” come argomenti principali nel dialogo interreligioso. Li ha evidenziati il presidente dei vescovi croati, mons. Želimir Puljić, nel suo indirizzo di saluto alla conferenza per il dialogo interreligioso e multietnico “La fratellanza umana – pegno per la pace e la stabilità nel mondo”. Il presule ha ricordato la Dichiarazione di Abu Dhabi sottoscritta esattamente un anno fa da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. “Un documento in cui i leader religiosi si impegnano a lavorare insieme e rifiutare ogni forma di radicalizzazione e violenza”. Secondo mons. Puljić, i temi previsti nel programma della conferenza di Zagabria “mirano ad approfondire alcuni degli argomenti dalla Dichiarazione di Abu Dhabi” che, a suo avviso, “è stata accolta molto positivamente nei Balcani sia dai cattolici sia dai musulmani”. “A Zagabria, nella Facoltà teologica siamo stati i primi a presentare il documento”, ha aggiunto, mentre “il capo dei musulmani a Sarajevo, Mustafa Ceric, ha definito ‘la visita di Papa Francesco ad Abu Dhabi un evento storico’”. “Si tratta – ha continuato – di un evento senza precedenti” per “la buona volontà di ricostruire i ponti rotti tra il mondo musulmano e quello cristiano”.