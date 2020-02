Terremoto Centro Italia: Casellati riceve delegazione Anci, “Paese non può essere campione nell’emergenza e tartaruga nella ricostruzione”

(Foto: Senato della Repubblica)

“Il grido d’allarme delle popolazioni colpite dal terremoto va ascoltato e recepito con urgenza da parte delle istituzioni e della politica. L’Italia non può essere campione nell’emergenza e tartaruga nella ricostruzione. Ne va della vita delle persone e della stessa credibilità del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo aver ricevuto oggi a Palazzo Madama una delegazione dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) rappresentativa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo colpite dagli eventi sismici di tre anni e mezzo fa.

Per la seconda carica dello Stato, “è incomprensibile che dei 22 miliardi di euro stanziati per Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, dal 2016 ad oggi sia stato possibile utilizzare appena 49 milioni a causa di procedure lunghe e burocratiche”. “La rinascita sociale, economica e culturale di quelle terre martoriate dipende esclusivamente dalla celerità della ricostruzione attraverso normative simili a quelle dell’emergenza”, ha proseguito Casellati, augurandosi che “il Parlamento e il Governo si facciano carico di dare al più presto risposte tempestive ed efficaci alle comunità così duramente colpite dagli eventi sismici e provate da oltre tre anni di attesa e di disagi”.