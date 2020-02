Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, task force per impatto economico. Camorra e ‘ndrangheta, 33 arresti. Al via oggi il festival di Sanremo

Coronavirus/1: Conte, “task force per varare misure di contrasto all’impatto economico”

“Stiamo creando una task force con i ministri competenti per varare una serie di misure di contrasto all’impatto economico dell’emergenza coronavirus”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all’incontro con i capigruppo sull’emergenza virus, ieri sera, a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte si è recato anche all’ospedale Spallanzani di Roma per incontrare il direttore sanitario e i ricercatori che hanno isolato il coronavirus. “Quando avremo completato una ricognizione della situazione attuale e avremo una previsione più chiara, potremo adottare le misure di sostegno alle nostre imprese con riguardo ai settori più direttamente coinvolti”.

Coronavirus/2: Iss, “misure nelle scuole tutelano salute bambini”

Le misure adottate per le popolazioni scolastiche “sono quelle necessarie a tutelare la salute dei bambini e della popolazione. Ciò anche in considerazione della forte capacità e preparazione dei professionisti dei dipartimenti di prevenzione e di tutto il nostro Ssn”. Lo afferma l’Istituto superiore di sanità in una nota, a proposito della circolare con le misure da adottare nelle scuole per evitare il rischio coronavirus. “Al momento l’Italia è tra i Paesi che hanno adottato le misure più ampie e articolate per il controllo della diffusione dell’infezione nell’intera popolazione – viene sottolineato – e altri Paesi europei non hanno adottato misure specifiche per la popolazione scolastica”.

Cronaca: Camorra e ‘Ndrangheta a Roma, 33 arresti

Misure cautelari nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti a due diverse associazioni: una vicina alla ‘Ndrangheta e l’altra alla Camorra, interconnesse dalla “mutua assistenza” nel settore del narcotraffico. A eseguirle, i carabinieri del Comando provinciale di Roma, in collaborazione con i Comandi territorialmente competenti e della Guadia Civil spagnola. Compiuto da carabinieri anche un sequestro preventivo di beni per circa un milione di euro. L’operazione si è svolta all’alba di oggi nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese e in Spagna. L’ordinanza, che dispone le 33 misure cautelari, è stata emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia.

Usa: Trump, “l’impeachment è una bufala di parte”

“Mi auguro che i repubblicani e gli americani realizzino che l’impeachment è una bufala di parte”. Lo scrive in un Tweet il presidente degli Usa, Donald Trump, mentre al Senato è partita la maratona finale del processo nei suoi confronti con accusa e difesa che faranno le arringhe finali. Il presidente americano è accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso. “Leggete le trascrizioni e ascoltate quello che hanno detto il presidente e il ministro degli esteri dell’Ucraina. Nessuna pressione”, scrive Trump.

Musica: al via da stasera il festval di Sanremo

Comincerà stasera, alle 20.40, il Festival di Sanremo 2020. La kermesse della canzone italiana, giunta alla 70° edizione, proseguirà per cinque serate, fino a sabato 8 febbraio. Trasmessa, come sempre, in diretta su RaiUno, il conduttore e direttore artistico di quest’anno è Amadeus che, per la presentazione, sarà affiancato da Diletta Leotta e Rula Jebreal. Oggi, si esibiranno i primi dodici dei 24 cantanti in gara della sezione “Campioni”. Dopo le esibizioni viene stilata una classifica stabilita dal voto della giuria demoscopica. Non ci sarà alcuna eliminazione. Poi si esibiranno quattro artisti degli otto della sezione “Nuove proposte”. Dopo il voto della giuria demoscopica su questi ultimi, due verranno eliminati e due passeranno alla finale di venerdì 7 febbraio. Tra gli ospiti, Fiorello e Tiziano Ferro, in tutte e cinque le serate del festival. Stasera, sul palco anche Al Bano e Romina Power.