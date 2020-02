Sanità: Ordine medici Udine, premio “Luigi Conte”. Iscrizioni entro il 14 febbraio. Il 29 convegno “Buona informazione in ambito sanitario”

Un videoclip per promuovere la salute: parte a Udine il Premio Luigi Conte al quale potranno partecipare medici e odontoiatri da tutta Italia, con contenuti multimediali di diverso tipo. Ci sarà tempo sino al 14 febbraio per partecipare alla prima edizione del Premio, indetto dall’Ordine dei medici di Udine. Dedicato alla memoria del segretario della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) scomparso due anni fa, il premio si ripromette di valorizzare la produzione di contenuti multimediali (videoclip, app per smartphone, videogames ecc.) che abbiano come finalità la promozione della salute. “Si tratta di un’iniziativa rivolta a medici e odontoiatri di tutta Italia che vogliano cimentarsi nella creazione di progetti multimediali di promozione della salute: un modo per coinvolgere quanto più possibile le nuove generazioni e incoraggiare anche in ambito medico un modo nuovo di fare comunicazione”, spiega Alessandro Conte, componente del consiglio dell’Omceo di Udine e coordinatore del progetto ‘Dottoremeveroche”, il sito ‘anti-fake news’ di Fnomceo del quale suo padre Luigi fu promotore. E proprio ai due anni di Dottoremeveroche sarà dedicato, il 29 febbraio, sempre a Udine, un convegno sulla “buona informazione in ambito sanitario”, che vedrà riunito tutto il team di medici ed esperti che sta dietro al sito. In quell’occasione, sarà consegnato il premio, di 2.500 euro, al miglior contenuto multimediale.