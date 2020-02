Piano Trump Medio Oriente: Patriarcato caldeo (Iraq), “non esiste altra via se non quella diplomatica”

“Questione di diritto inviolabile”: così il Patriarcato caldeo di Baghdad liquida il Piano di Trump per il Medio Oriente con il quale il presidente americano intende risolvere il conflitto israelo-palestinese. In una breve nota, diffusa attraverso il proprio sito internet, il Patriarcato, rimarca che “non esiste altra via se non quella diplomatica, con negoziati diretti tra le due parti, al fine di giungere alla nascita di due Stati vicini in grado di convivere in pace, sicurezza e stabilità, nel reciproco riconoscimento delle rispettive sovranità e del controllo delle proprie risorse”. La bocciatura del Piano americano da parte del Patriarcato caldeo va ad aggiungersi a quelle precedenti espresse dai Patriarchi e i Capi delle Chiese di Gerusalemme, dalla Conferenza dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles, dall’Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa, e da altre sigle del mondo riformato e protestante.