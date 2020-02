Ordinariato militare: “Parole sempre giovani – In ascolto della Christus Vivit di Papa Francesco”, il libro di mons. Marcianò

“Parole sempre giovani – In ascolto della Christus Vivit di Papa Francesco”. È il titolo del nuovo libro, edito da Ancora, dell’Ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò. Da sempre attento all’universo giovanile, mons. Marcianò ha voluto, in pratica, scrivere “una lettera, un inno alla vita, un invito ai giovani a vivere con Gesù ‘eternamente giovane’ le gioie e le fatiche della loro età. Sogno, vita, speranza, amore, felicità sono le grandi parole, che ne contengono altre, attorno alle quali è incentrato il testo che è arricchito dalle illustrazioni della monaca agostiniana Mariarosa Guerrini”. Rileggendo la Christus Vivit di Papa Francesco, “mons. Marcianò vuole scoprire, dei temi forti proposti nell’Esortazione, significati diversi da quelli che il mondo oggi offre e dei quali i giovani non si accontentano. Ci si trova davanti a parole che il libro invita ad ascoltare con l’aiuto della Parola di Dio, a contemplare attraverso alcune immagini, a pensare applicandole alla vita. Parole radicate nella memoria sapiente degli adulti ma spinte a correre dall’audace creatività dei giovani. Parole sempre giovani, perché approfondite dal linguaggio della vicinanza e dell’amore e vivificate dall’incontro con Cristo”.