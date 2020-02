Memorandum Italia-Libia: Campagna Io accolgo, migliaia di mail inviate a Di Maio e Lamorgese perché cancellino gli accordi

Ha avuto successo l’invito della Campagna Io accolgo a sommergere di mail le caselle di posta dei ministri Di Maio e Lamorgese, con un’unica secca proposta: “Cancellate il Memorandum con la Libia”. Un’iniziativa che si aggiunge alle prese di posizione di tante organizzazioni sociali, ong ed esponenti politici che in nome della salvaguardia dei diritti umani hanno chiesto di disdire quell’accordo. Ma il 2 febbraio, giorno del rinnovo automatico, è passato e per tre anni sarà ancora in vigore. In questa sempre più drammatica situazione, la Campagna Io accolgo – composta dalle principali organizzazioni cattoliche e laiche che lavorano con i migranti – rinnova le sue richieste al governo italiano: “L’immediata evacuazione di tutti i migranti trattenuti nei centri libici, l’apertura di corridoi umanitari europei,

il ripristino di un’operazione vera di soccorso in mare, un’Italia e un’Europa impegnate nell’accoglienza, il rispetto dei diritti umani fondamentali, a cominciare dal diritto alla vita. Non c’è più tempo. Si deve agire adesso”.