Maltempo: Protezione civile, “ancora venti di burrasca e freddo sull’Italia. Neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud”

“Il sistema perturbato di origine nord-atlantica, che sta determinando sull’Italia una sensibile intensificazione della ventilazione, sarà responsabile anche di nevicate a quote collinari sulle Regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal primo pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Valle d’Aosta e Liguria. Previste, inoltre, dalle prime ore di domani, 5 febbraio, precipitazioni nevose, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania – al di sopra dei 500-700 metri – e su Calabria e Sicilia – al di sopra dei 700-900 metri – con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, 5 febbraio, allerta gialla su Molise e Sicilia.