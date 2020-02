Infrastrutture: diocesi Agrigento, appello ai presidenti dei consigli comunali. “Preparare delibere da consegnare al governo”

L’Ufficio di Pastorale sociale dell’arcidiocesi di Agrigento con il Cartello Sociale propone ai presidenti dei consigli comunali di convocare le loro assemblee, in vista dell’incontro con il vice ministro Giancarlo Cancelleri, sul tema della precarietà delle infrastrutture viarie dell’agrigentino. La richiesta è quella di approvare lo stesso schema di delibera da consegnare al rappresentante del Governo, sabato 8 febbraio. La richiesta arriva in continuità con le iniziative sviluppate contro l’isolamento della provincia di Agrigento e a seguito della recente manifestazione popolare. Ai consiglieri comunali si chiede, inoltre, di condividere l’iniziativa di chiedere la costituzione di appositi tavoli tecnico-istituzionali che possano seguire, vigilare e intervenire affinché “le opere indispensabili siano al più presto completate, realizzate e rese fruibili per la collettività”. Si tratta di opere che necessitano di essere “monitorate rispetto ai percorsi burocratici, tecnici e di finanziamento al fine di evitare che i ritardi registrati aggravino ulteriormente i disagi della popolazione compromettendo le attività produttive e le potenzialità turistiche della provincia”.