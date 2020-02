Educazione: Forum Famiglie Lazio, seminari gratuiti per genitori e adolescenti sui temi della cittadinanza

Dalle fake news all’ambiente, dai diritti umani alle diseguaglianze, passando per l’educazione civica e la comunicazione genitori-figli. Sono alcuni dei temi al centro della sperimentazione curata dal Forum delle Famiglie del Lazio relativa al progetto nazionale “Accogli, agire le competenze di cittadinanza in ottica globale lavorando insieme”, promosso dal Forum nazionale delle Famiglie e finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In particolare, ai genitori verranno offerti laboratori sul ruolo della famiglia nel mondo attuale e sulla comunicazione efficace. Mentre con gli adolescenti si parlerà di cittadinanza globale e cittadinanza digitale. Il tutto con l’obiettivo di fornire strumenti di facilitazione per incentivare la comunicazione e il dialogo genitori-figli nell’attuale realtà “iperconnessa”. Gli incontri, che coinvolgeranno giovani tra i 14 e i 19 anni e le loro famiglie, cominceranno a Roma, domenica 16 febbraio. I seminari per genitori e adolescenti, che si svolgeranno contemporaneamente nella parrocchia Regina Pacis di Roma, prevedono una durata di due ore (18.30 – 20.30).

“In questo tempo di crisi educativa, di assenza di riferimenti e di carenza di trasmissione di valori, che diventa ogni giorno sempre più un’emergenza, la stessa possibilità di educare diventa difficile e, talvolta, delegata a improbabili agenzie educative o persino alla rete – afferma Alessandra Balsamo, presidente del Forum delle Famiglie del Lazio -. Riteniamo che educare sia una questione di corresponsabilità, che coinvolge tutti i soggetti pubblici privati ed ecclesiali che agiscono con e per le famiglie, per questo abbiamo voluto fortemente offrire questi seminari nelle parrocchie, perché crediamo siano un terreno fertile per rinsaldare l’alleanza educativa”.