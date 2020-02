Ecuador: per la prima volta una religiosa alla guida delle Pom. Mons. Cob, “risposta alle richieste del Sinodo amazzonico”

“Vogliamo congratularci con Papa Francesco e con Propaganda Fide per aver scelto una religiosa alla guida delle Pom dell’Ecuador”. Così mons. Rafael Cob, vicario apostolico di Puyo e responsabile del dipartimento missionario Cemina della Chiesa ecuadoriana, commenta sul sito della Conferenza episcopale (Cee) la nomina di suor Marina Aguilar, della Congregazione di Santa Mariana di Gesù, alla guida delle Pontificie opere missionarie (Pom) in Ecuador. “Questo fatto segna una pietra miliare nella storia delle missioni in Ecuador, poiché sarà la prima volta che una donna consacrata ha questa responsabilità. Fino a oggi questa posizione era stata mantenuta da sacerdoti o uomini consacrati. È un segno che la rinnovata Chiesa di Papa Francesco continua a rispondere a ciò che il Sinodo amazzonico ha richiesto”.

Prosegue mons. Cob: “Abbiamo già visto che Papa Francesco ha scelto donne consacrate per posizioni di grande responsabilità nella Chiesa. Questa scelta conferma tale linea di rinnovamento di una Chiesa in uscita e sinodale, che scommette e rischia per una maggiore uguaglianza nella Chiesa, come ci invita il Sinodo amazzonico”.