Diocesi: Vercelli, al via il corso “Al tramonto della vita: accanto a chi parte e a chi rimane”

Prenderanno il via mercoledì 5 febbraio, a Vercelli, gli incontri del corso “Al tramonto della vita: accanto a chi parte e a chi rimane” promosso dall’Ufficio di Pastorale della salute di Vercelli con il progetto Anania, accreditato ai fini della Educazione continua in medicina (ECM), patrocinato dall’arcidiocesi di Vercelli e dalla locale Asl. Si tratta di un’iniziativa proposta “per sensibilizzare alla cura di malati e all’accompagnamento delle persone in difficoltà”, spiega il responsabile diocesano della Pastorale della salute, don Bruno Capuano. Il corso è rivolto a operatori socio-sanitari, educatori, insegnanti, volontari, professionisti della salute che intendano, per migliorare la propria competenza relazionale, acquisire competenze nell’ambito del dialogo e relazione di aiuto.

Quattro gli incontri in programma, che si terranno alle 16.30 presso l’aula magna dell’Ospedale Sant’Andrea. Il primo appuntamento sarà dedicato a “La vita che volge al termine: aspetti medico-scientifici del fine vita” con la relazione del dott. Enrico Larghero. Il 19 febbraio, invece, sarà padre Arnaldo Pangrazzi a dialogare con i partecipanti sul tema dell’accompagnamento al morente, mentre il 4 marzo padre Angelo Brusco approfondirà la tematica dell’elaborazione del lutto e la famiglia. Chiuderà il ciclo, mercoledì 18 marzo, l’incontro su “La morte nelle diverse visioni culturali e religiose” con don Paolo Merlo e la valutazione finale per tutti gli iscritti.