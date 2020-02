Diocesi: Perugia, on line il nuovo sito dell’Apv

È on line il nuovo sito dell’Associazione perugina di volontariato (Apv) promossa dalla Caritas diocesana ed operativa con oltre cento soci nei settori del sostegno caritativo al mondo carcerario, ospedaliero e di assistenza agli anziani. Lo rende noto il segretario dell’Apv, Maurizio Santantoni, dopo il lavoro di restyling realizzato dalla società “H24net.it” di Perugia. “Nella home page – spiega Santantoni – è rappresentata la ‘parabola del buon Samaritano’, che vuole essere icona della nostra Associazione, della gratuità del nostro servizio”. Si tratta, prosegue il segretario dell’Apv, di “una miniatura di arte bizantina del VI secolo contenuta nel Codex Purpureus Rossanensis, (custodito ed esposto nel Museo dell’arcidiocesi di Rossano, in Calabria, ndr), uno dei più antichi evangeliari esistenti al mondo”.

“Ricordiamo che lo strumento del sito – sottolinea Santantoni – è sempre più necessario per la conoscenza dell’Apv e dell’attività dei volontari. Ciascuno può contribuire all’aggiornamento inviando alla segreteria (e-mail: apv.caritas.perugia@gmail.com) contributi riguardanti l’attività e di eventi significativi che ci coinvolgono come volontari nelle strutture dove siamo presenti”.