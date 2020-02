Diocesi: Cuneo e Fossano, 7 e 8 febbraio convegno “Dare casa al futuro” con Petrosino e don Falabretti

Prosegue nelle diocesi di Cuneo e Fossano il cammino di avvicinamento al convegno “Dare casa al futuro” che si terrà nel capoluogo cuneese sabato 7 e domenica 8 febbraio prossimi. A proporre e organizzare l’iniziativa sono i servizi di Pastorale giovanile delle due diocesi che hanno chiesto a ogni parrocchia, gruppo, associazione e unità pastorale di attivare un tavolo di dialogo a partire dalle tematiche affrontate nel Sinodo dei vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” dell’ottobre 2018. “L’obiettivo di questi tavoli di dialogo – spiega una nota – è duplice: vivere un segno concreto di ascolto dei giovani; avere un materiale vivo per confrontarsi con i relatori del convegno e per iniziare una fase di progettazione della pastorale giovanile che vedrà l’accorpamento delle due diocesi”. Centrali saranno poi gli appuntamenti in programma a partire dalla sera di venerdì 6 febbraio quando, alle 20.45 presso il seminario di Cuneo, si terrà la veglia vocazionale di preghiera. Nei due giorni successivi si terrà il convegno, ospitato presso la sala conferenze della Provincia di Cuneo. Sabato 7, dalle 21, serata dedicata al tema “Abitare l’oggi: è possibile sperare?” con l’intervento del filosofo Silvano Petrosino. Nel pomeriggio di domenica 7, invece, don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale di Pastorale giovanile della Cei, cercherà di dare una risposta alla domanda: “È possibile camminare con i giovani?”.

Dopo il convegno alle diverse realtà ecclesiali verrà chiesto di attivare una fase di ascolto tra adulti perché “è necessario che la comunità degli adulti si metta in gioco mettendo a tema la questione dei giovani all’interno della propria progettazione generale”. Poi a livello interdiocesano si procederà alla fase di ricezione e di rilettura del convengo e della fase preparatoria, incamminandosi verso un nuovo progetto di Pastorale giovanile.