Dialogo interreligioso: Ucei, giovedì a Roma l’evento “Prepariamo insieme il pane”

Simbolo del focolare e della famiglia, delle tradizioni e della condivisione, da sempre il pane è il principale elemento presente sulle nostre tavole. È il cibo che unisce nel quotidiano, nelle feste e nelle celebrazioni rituali. L’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), insieme al Tavolo Interreligioso di Roma e al Centro ebraico italiano “Il Pitigliani”, intende celebrare il pane con un evento speciale, interamente declinato al femminile: tante donne “con le mani in pasta”, unite nella produzione dell’alimento più antico.

“Prepariamo insieme il pane” si svolgerà giovedì 6 febbraio alle 18, nella sede del Pitigliani, a roma. Si preparerà la challah, il pane ebraico del sabato. Ma ad essere impastati saranno anche i pani di tutte le altre principali tradizioni culturali e religiose.

L’evento è fortemente voluto dalla presidente Ucei, Noemi Di Segni, che, in una recente intervista con l’Osservatore Romano, ha affermato: “Invece di un tavolo interreligioso intorno al quale discutere, ho pensato a una tavola da cucina dove donne di tutte le nazionalità e di diverse religioni fanno il pane. Per trascorrere insieme del tempo, conoscersi e riconoscersi, condividere emozioni, costruire nuovi legami al profumo buono del pane che è l’alimento base dell’umanità, il simbolo stesso della vita”.