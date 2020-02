Coronavirus: Conte, in Italia “situazione sotto controllo. Inaccettabili manifestazioni discriminatorie o episodi di violenza”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Riguardo al rischio sanitario legato alla diffusione del coronavirus 2019-nCoV “la situazione è assolutamente sotto controllo. Che nessuno in Italia pensi di approfittare di questa situazione per manifestazioni discriminatorie o addirittura per episodi di violenza che non potremmo assolutamente accettare”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, rispondendo alla domande dei giornalisti a Londra dopo la presentazione di Cop26 e l’incontro con il primo ministro Boris Johnson.

Il premier ha ribadito alla stampa il pensiero conclusivo comunicato ieri al termine del vertice con le forze politiche parlamentari: “Stiamo tutti attenti perché c’è qualche segnale di discriminazione che potrebbe tramutarsi anche in episodi di violenza. Questo non lo possiamo ammettere, perché non ci sono i presupposti per un allarme, un panico. Noi che abbiamo dei ruoli politici, io addirittura di primo responsabile del governo ma chiunque abbia un ruolo di rappresentanza politica, abbiamo il dovere, la responsabilità di dare un messaggio di serenità, di tranquillità”.