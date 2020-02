Comece: un nuovo logo per i 40 anni. Il 25 marzo un evento a Bruxelles

Compie 40 anni la Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) nel 2020 e per questa ricorrenza sono in programma una serie di iniziative, a partire dal lancio, oggi, di un nuovo logo. “Fresco e moderno, il nostro nuovo logo è orientato verso le sfide attuali e future della Chiesa e dell’Unione europea”, ha dichiarato padre Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece. Il nuovo simbolo ha “un design piatto e bidimensionale, linee pulite ed elementi essenziali” e sarà accompagnato nei prossimi mesi dalla definizione di un sito web rinnovato. In prossimità dell’esatto compleanno – la Comece è nata il 3 marzo 1980 – si svolgerà un evento di alto livello con la partecipazione di rappresentanti della Chiesa e delle istituzioni europee a Bruxelles il 25 marzo prossimo, alla vigilia dell’assemblea di primavera di questa istituzione nata per facilitare il dialogo tra la Chiesa cattolica e le istituzioni dell’Ue.