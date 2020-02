Volontari carceri: Saec, Laura Marignetti rieletta presidente

Laura Marignetti, già assistente volontaria della Sesta Opera San Fedele di Rieti, è stata riconfermata presidente del Seac, coordinamento degli enti e delle associazioni di volontariato penitenziario in Italia di ispirazione cristiana, all’unanimità dal Consiglio nazionale. Assieme a lei sono stati riconfermati il precedente staff di presidenza integrando l’elezione di Stefania Marangoni (Associazione Nova Terra di Vicenza) alla carica di vicepresidente. L’impegno di Laura Marignetti e di tutto il Consiglio nazionale sarà “il proseguimento della linea di rinnovamento del Seac per la promozione del volontariato in ambito penitenziario, potenziando l’impegno già intrapreso con il progetto ‘Volontari per le misure di Comunità’, sostenuto dalla Fondazione con il Sud”, si legge in una nota.