Terra Santa: “Introduzione all’ebraismo per gli arabi cristiani”, libro di padre David Neuhaus

“L’ebraismo si è evoluto tra noi: un’introduzione all’ebraismo per gli arabi cristiani”: è il titolo del libro di padre David Neuhaus, superiore della Comunità gesuita in Terra Santa e docente di Scrittura presso il Seminario patriarcale latino di Beit Jala, che offre una panoramica dell’ebraismo e del popolo ebraico per aiutare ad approfondire la conoscenza degli arabi in generale, specialmente degli arabi cristiani, su questa religione. Il libro, pubblicato lo scorso luglio da Dar al-Machreq a Beirut, è diviso in quattro parti. Mentre la prima e la seconda parte forniscono una panoramica delle dimensioni e della distribuzione del popolo ebraico nel mondo, della loro identità e della storia dalla Bibbia fino ai tempi moderni, la terza parte fornisce una descrizione del credo e della pratica ebraica che include scritti sacri e religiosi, la vita religiosa, i doveri e le responsabilità e l’attesa del Messia. L’ultima parte del libro tratta dell’ebraismo nel periodo moderno. Questa parte include una discussione sulla diversità confessionale e culturale del popolo ebraico, lo sviluppo del sionismo e la vita sia nello Stato di Israele che nella diaspora. Padre Neuhaus negli ultimi vent’anni ha tenuto corsi sull’ebraismo in arabo presso il seminario, l’Università di Betlemme e in altre istituzioni accademiche in Palestina e nel mondo arabo.

Fino al settembre 2017 è stato Vicario patriarcale latino per i cattolici di lingua ebraica in Israele e coordinatore della Pastorale per i lavoratori migranti e i richiedenti asilo. Per ordinare il libro: contattare la libreria Christ the King di Beit Sahour all’indirizzo catpalbook@gmail.com