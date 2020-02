Sostenibilità: 120 giovani a Milano in vista del meeting internazionale di Assisi “The Economy of Francesco”

Mercoledì 5 febbraio, 120 giovani innovatori sociali, interessati alla costruzione di una nuova economia, si ritroveranno presso la Social innovation academy in Fondazione Triulza (ex area Expo 2015, via Cristina Belgioioso 171, Milano), per partecipare all’evento “Verso l’Economia di Francesco: cura della casa comune”. L’incontro, promosso da Caritas ambrosiana, Consorzio Farsi prossimo e impresa sociale Consorzio Fratello sole è uno degli appuntamenti accreditati come tappa di avvicinamento al grande meeting internazionale di Assisi “The Economy of Francesco” (EoF) voluto da Papa Bergoglio che riunirà nella città umbra tra il 26 e il 28 marzo oltre 2mila giovani economisti, imprenditori e change makers under 35 provenienti da 115 diversi Paesi del mondo per immaginare insieme un’economia più giusta e sostenibile. A Milano i 120 giovani professionisti lavoreranno in tre workshop selezionati tra i 12 che saranno discussi ad Assisi: “work and care”, “energy and poverty” e “CO2 of inequality”. Ogni tavolo tematico sarà introdotto da un breve video che racconta un progetto, una storia, un case history per dare ulteriori spunti concreti di riflessione e analisi. L’obiettivo del pomeriggio è quello di proporre progetti concreti, servizi e interventi sociali basati sui principi tratti dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. All’evento del 5 febbraio interverranno, tra gli altri, Paolo Foglizzo, redattore Aggiornamenti sociali, e Luciano Gualzetti, direttore Caritas ambrosiana. Gli incontri preparatori a “EoF” da alcuni mesi si stanno svolgendo in tutto il mondo: dal Perù al Camerun, dalla Corea alla Polonia, promossi da organizzazioni e movimenti, associazioni, università, imprese, gruppi informali. In Italia si sono tenuti e sono in programma meeting a Bergamo, Rimini, Firenze, L’Aquila, Bari, Napoli, Palermo e molte altre città.