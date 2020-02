Solidarietà: Caritas Roma, l’8 febbraio raccolta alimentare per gli Empori della solidarietà

Una raccolta alimentare a favore degli Empori della solidarietà si svolgerà, sabato 8 febbraio, in più di 50 supermercati e centri commerciali di Roma. Oltre 600 volontari Caritas, presenti nei punti di raccolta, illustreranno l’iniziativa ai clienti distribuendo materiale informativo e sacchetti dove inserire le donazioni. I beni richiesti sono i generi alimentari di facile conservazione e stoccaggio (pasta, riso, olio, caffè, orzo e scatolame), prodotti per l’infanzia (pannolini, pappe e omogeneizzati) e prodotti per l’igiene. I beni raccolti – informa la Caritas – serviranno per rifornire i cinque Empori della solidarietà promossi dalle parrocchie di Roma – “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”, Spinaceto, Trionfale, Montesacro, Marconi –, che sono veri e propri supermercati di medie dimensioni a cui possono accedere gratuitamente persone indigenti che si rivolgono alle parrocchie e ai servizi diocesani. Oltre 1.600 nuclei familiari hanno usufruito di questo aiuto nel corso del 2019.