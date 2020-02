Sanità: Università Cattolica, domani la presentazione del nuovo corso in formazione manageriale

Con l’intervento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, si svolgerà domani 4 febbraio, alle 15, nel polo universitario “Giovanni XXIII” del campus di Roma dell’Università Cattolica, la presentazione del nuovo Corso di formazione manageriale in Sanità. È frutto dell’accordo tra l’Alta scuola in Economia e management dei sistemi sanitari della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica (Altems) e la Regione Lazio. Obiettivo per i partecipanti è acquisire le competenze professionali necessarie per gestire i processi organizzativi e strategici in Sanità, rispondendo al bisogno di qualificazione professionale richiesto nelle moderne organizzazioni sanitarie.

Grazie alla convenzione siglata nel 2019 l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Regione Lazio collaboreranno allo sviluppo delle competenze manageriali di medici e dirigenti amministrativi delle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate del sistema sanitario regionale, con il supporto operativo e scientifico dell’Altems. Alla giornata inaugurale interverrà anche il direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Renato Botti. L’incontro sarà aperto da Americo Cicchetti, docente di Organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e direttore dell’Altems, e dai saluti istituzionali di Lorenzo Cecchi, direttore della sede di Roma dell’Università Cattolica. Gianfranco Damiani, direttore del corso, presenterà il nuovo programma formativo. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.