Persone con disabilità: Pro vita & famiglia, il 4 febbraio all’Università europea di Roma la serata “Night to shine”

Dopo il successo del progetto “Un dono per la vita” per le mamme in difficoltà, l’associazione Pro vita & famiglia lancia un’altra iniziativa solidale, la serata “Night to shine” che si svolgerà il prossimo 4 febbraio all’Università europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190, ore 19-22), “esperienza indimenticabile – assicurano i promotori – dedicata alle persone diversamente abili e con bisogni speciali”. La storia di Night to Shine inizia nel 2015. Nel 2019 l’evento ha avuto luogo in 30 Stati Usa e in 24 Paesi del mondo, come si vede da questo video: https://www.timtebowfoundation.org/videos/official-2019-night-shine-worldwide-highlight-video

Sponsorizzata dalla Fondazione Tim Tebow, con il patrocinio della Pontificia Accademia per la vita, Night to Shine avrà luogo per la prima volta in Italia presso l’Ateneo romano. Gli ospiti con disabilità saranno i benvenuti e riceveranno un trattamento da star: parrucchiere, trucco, lucidascarpe, bouquet e fiori all’occhiello. Ci sarà una sala karaoke, una sala sensoriale, una sala ballo, spazio relax per genitori e verrà offerta una cena a buffet. La serata si concluderà con l’incoronazione di ogni ospite come re o regina del ballo. “Insomma – concludono gli organizzatori – una serata che sarà un inno alla vita, all’amore e alla condivisione”.