Lotta alla povertà: Acli, il 5 febbraio un primo bilancio del progetto “WelfareLab”

Si terrà il 5 febbraio a Roma, nella sede del Cnel, in viale Davide Lubin 2, l’evento conclusivo del progetto contro la povertà relativa, WelfareLab, condotto dalle Acli con Cta, Next e Us Acli. L’evento sarà aperto alle 10 da Luca Conti, consigliere di presidenza Acli con delega alla progettazione e al 5xmille, e da Stefania Stelzig, coordinatrice nazionale Acli del progetto. A seguire è previsto l’intervento di Leonardo Becchetti, fondatore di Next, e di Stanislao Di Piazza, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le conclusioni della sessione mattutina sono affidate al presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, mentre modererà il dibattito Gianluca Budano, consigliere presidenza Acli con delega alle politiche familiari. Il pomeriggio si aprirà con una valutazione di “WelfareLab” con Fabrizio Tenna a cui seguirà un dibattito con Claudio Bezzi, esperto di valutazione di politiche sociali, Marco Livia, responsabile tecnico progettazione e Terzo settore Acli nazionali, e Marino Lizza, managing partner di WeCanJob.it.