Giornata del malato: Savona-Noli, unzione per gli infermi e visita del vescovo Marino ai pazienti in hospice

La celebrazione della messa con il sacramento dell’unzione degli infermi e la visita del vescovo alle persone ricoverate nell’hospice. La diocesi di Savona-Noli celebrerà così la Giornata mondiale del malato, che ricorre martedì 11 febbraio, in ricordo dell’apparizione a Lourdes della Beata Vergine a Bernadette. Il primo appuntamento si svolgerà, domenica 9, nella parrocchia del Santissimo Salvatore di Valleggia, confermando la natura itinerante dell’evento. L’organizzazione è a cura della Pastorale della salute in collaborazione con le associazioni del territorio: Associazione medici cattolici italiani (Amci), Centro volontari della sofferenza (Cvs), Unitalsi, Movimento apostolico ciechi e alcuni membri della Comunità di Sant’Egidio che si occupano a livello parrocchiale di assistenza, sia domiciliare sia presso le residenze protette. La giornata inizierà alle 12 con l’accoglienza e il pranzo comunitario nei locali della Società cattolica san Giuseppe di Valleggia. I ragazzi della parrocchia si occuperanno anche di un momento ricreativo. Alle 15, la messa presieduta dal vescovo Calogero Marino e concelebrata dal parroco don Michele Farina, da fra Giuseppe Maffeis, responsabile della pastorale sanitaria, e dai sacerdoti che parteciperanno all’iniziativa. Durante la messa verrà impartito il sacramento dell’unzione degli infermi a quanti si saranno prenotati.

In programma, nel pomeriggio di martedì 11 febbraio, anche la visita del vescovo Marino all’Hospice Rossello per un momento di preghiera e incontro con i singoli pazienti nelle loro stanze e impartirà il sacramento dell’unzione degli infermi agli ospiti della struttura. Un momento formativo sarà dedicato al personale sanitario sul messaggio del Papa per la Giornata del malato.