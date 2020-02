Diocesi: Rimini, tavola rotonda sui temi dell’economia circolare nel solco della Laudato si’

Una tavola rotonda a Rimini per discutere di soluzioni concrete che possano attuare il passaggio a un’economia circolare, a modelli di crescita fondati sul riuso, il riciclo e lo smaltimento ecologico. Il tutto al fine di sviluppare un pensiero che porti a maggior equità sociale e al rispetto dell’ambiente. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, è in programma mercoledì 5 febbraio alle ore 17.30 nella Sala “San Gaudenzo” di Rimini (accanto al Duomo). Sarà presente il vescovo riminese, mons. Francesco Lambiasi, per i saluti introduttivi assieme al vicesindaco Gloria Lisi. Ad intervenire sul tema: don Pierpaolo Conti, direttore Ufficio pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Rimini, parlerà del tema ecologia integrata e centralità dell’uomo alla luce dell’enciclica Laudato si’; Roberto Ossani, docente di Design della Comunicazione Isia Faenza; Primo Silvestri, direttore del mensile “Tutto Romagna Economia” (economia circolare e territorio); Bruno Bargellini, presidente di Top Automazioni (buone pratiche). Modera Andrea Ragazzini, chief value officer della Società Benefit Sara Cirone Group. L’incontro si inserisce in un progetto più ampio. Sui temi di questo nuovo modo di intendere l’economia, infatti, Sara Cirone Group Società Benefit e i settimanali cattolici di sette diocesi dell’Emilia-Romagna (Imola, Faenza, Forlì, Ravenna, Rimini, Cesena e Bologna), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, hanno organizzato una serie di incontri che, attraversando queste città, permettano il confronto con il mondo del lavoro e delle imprese, delle organizzazioni di categoria, delle istituzioni e della società civile, al fine di accrescere la consapevolezza attorno a un modello culturale d’impronta umanistica che porti a un nuovo sviluppo equo e sostenibile nelle comunità territoriali.