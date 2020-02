Diocesi: Padova, Coordinamento ecclesiale richiedenti protezione umanitaria, serie di incontri “Nella gioia del Battesimo… oltre le frontiere”

“Nella gioia del Battesimo… oltre le frontiere” è la proposta-incontro che il Coordinamento ecclesiale richiedenti protezione umanitaria (formato dai rappresentanti di diverse realtà e uffici diocesani: Caritas, Pastorale dei migranti, Pastorale della missione, Pastorale sociale, Missionari comboniani), e Acli Padova offrono in particolare ai membri degli organismi di comunione delle parrocchie della diocesi, ma aperta a quanti interessati ad approfondire il fenomeno delle migrazioni, avere strumenti per interpretarlo e spunti di azione sul fronte dell’accoglienza. Dopo i primi tre incontri di novembre e dicembre, altri due appuntamenti sono stati messi in programma tra gennaio e febbraio. Il prossimo è infatti domani, 4 febbraio, alle ore 20.45 nel centro parrocchiale di Saccolongo (Pd) cui seguirà un ulteriore incontro venerdì 7 febbraio alle ore 20.45 nel centro parrocchiale di Vigodarzere (Pd). Durante le due serate si parlerà di immigrazione, diritti e integrazione con gli interventi di Elena Spanache, responsabile Sportello immigrazione di Acli Padova (Strumenti di interpretazione del fenomeno migratorio e dati dal territorio); Giovanni Barbariol, dell’associazione Avvocato di strada (Il diritto alla protezione internazionale alla luce della normativa italiana ed europea) e don Elia Ferro, direttore della Pastorale dei migranti di Padova (Non di solo pane) e il coordinamento di Gianni Cremonese, presidente Acli Padova.