Coronavirus: Speranza a teleconferenza ministri Salute G7, “necessario coordinamento internazionale per fermare virus”

Il ministro della salute, Roberto Speranza, ha partecipato nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, al vertice in teleconferenza dei ministri della Salute dei Paesi G7 sul coronavirus 2019-nCoV. Ne dà notizia il ministero della Salute in una nota nella quale spiega che “Speranza ha illustrato ai colleghi del G7 le misure intraprese dall’Italia con il blocco dei voli dalla Cina e i controlli sanitari in porti e aeroporti, ha ribadito la necessità di un impegno comune a sostenere il Governo cinese nei suoi sforzi per affrontare l’emergenza e ha sottolineato l’esigenza di collaborare e condividere tutte le informazioni scientifiche utili a contrastare il virus”.

Al vertice dei ministri della Salute erano presenti in collegamento Patricia A. Hajdu (Canada), Agnès Buzyn (Francia), Jens Spahn (Germania), Kato Katsunobu (Giappone), Matt Hancock (Regno Unito), Alex Michael Azar II (Stati Uniti).