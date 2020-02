Comunicazione: Copercom, il 2 marzo la riunione del Comitato dei presidenti e delegati

Il Comitato dei presidenti e delegati del Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione) si riunirà il 2 marzo 2020 a Roma (via Aurelia 468, Sala San Francesco, dalle 15.30 alle 18). Dopo il saluto di Vincenzo Corrado, direttore Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana, i lavori verranno introdotti dal presidente Massimiliano Padula. A seguire, la presentazione del “Manifesto per un nuovo servizio pubblico e la qualità della comunicazione” a cura di Andrea Melodia, giornalista e consigliere di amministrazione di Tv2000. Inoltre Mihaela Gavrila, professore associato di Television Studies, CoRis, Università La Sapienza terrà una relazione su “Media-visioni. problemi e mission del servizio pubblico nell’era della multipiattaforma”. Info: www.copercom.it.