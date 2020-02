Argentina: Lujan, celebrazioni per il centenario della nascita del card. Eduardo Pironio

Hanno preso avvio ieri, domenica 2 febbraio, le celebrazioni per il centenario della nascita del cardinale Eduardo Pironio, uno dei protagonisti della Chiesa argentina, latinoamericana e universale nella seconda metà del ventesimo secolo. Il presidente della Conferenza episcopale argentina, mons. Oscar Ojea, vescovo di San Vicente, ha presieduto una celebrazione eucaristica nella basilica di Lujan, a pochi giorni dal 22° anniversario della morte del porporato (5 febbraio). Il programma delle celebrazioni per il centenario è promosso in primo luogo dalla Conferenza episcopale argentina (Cea) e dall’Azione cattolica argentina, in collaborazione con altre realtà, come il dipartimento per i laici Deplai, l’Istituto cardinale Pironio di pastorale giovanile, l’Università cattolica argentina e il Centro latinoamericano d’evangelizzazione sociale. Eduardo Pironio fu tra i protagonisti dell’Assemblea generale dell’episcopato latinoamericano di Medellín (1968), arcivescovo di Mar del Plata, prima segretario generale e poi presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (1968-75). Chiamato in Vaticano da Paolo VI, ricoprì gli incarichi di prefetto della Congregazione per i religiosi (1975-1984) e di presidente del Pontificio Consiglio per i laici. Fu creato cardinale nel 1976. Morì a Roma nel 1988.