Salesiani: Torino, il 22 febbraio l’apertura del Capitolo generale della congregazione

Entrerà nel vivo sabato prossimo, 22 febbraio, il 28° Capitolo generale della Congregazione salesiana, nella Casa madre salesiana di Torino-Valdocco, con la messa e la sessione di apertura ufficiale. La cerimonia si svolgerà dopo la prima settimana propedeutica ai lavori capitolari, con la presentazione delle relazioni del Consiglio generale sul sessennio appena concluso e l’introduzione ai tre nuclei tematici: priorità della missione con i giovani, il profilo del salesiano di oggi, la missione condivisa con i laici.

La messa d’apertura, nella basilica di Maria Ausiliatrice, verrà trasmessa in diretta in lingua originale, alle 8, sulla pagina Facebook di Ans. Successivamente, dal Teatro Grande di Valdocco, verrà diffusa la sessione d’apertura ufficiale, con la diretta disponibile in quattro canali linguistici (italiano, inglese, spagnolo e portoghese). Alla cerimonia solenne è prevista la partecipazione di numerose autorità civili e religiose: sono stati invitati il sindaco della città di Torino, Chiara Appendino; l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia; il card. João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, oltre a numerosi porporati e prelati salesiani, tra cui i cardinali Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Tarcisio Bertone e Ricardo Ezzati; e i monsignori Enrico dal Covolo, Adrianus van Luyn, Mario Toso, Vitaliy Krivitskiy, Calogero La Piana, Peter Štumpf, Joaquim da Silva Mendes, Luc Van Looy, Ludwig Schwarz. Parteciperanno anche i superiori maggiori e i responsabili della Famiglia Salesiana. Dopo la messa e i messaggi di saluto, don Ángel Fernández Artime, rettor maggiore dei Salesiani di Don Bosco, pronuncerà il discorso di apertura, al termine del quale il regolatore del Capitolo, don Stefano Vanoli, dichiarerà ufficialmente aperto il Capitolo generale della Congregazione.