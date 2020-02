Germania: strage ad Hanau. Merkel, “uniti nel contrastare con forza e determinazione coloro che cercano di dividerci”

Tutte le istituzioni tedesche sono “unite nel contrastare con forza e determinazione coloro che cercano di dividerci”: la cancelliera Angela Merkel alle 12.15 di fronte alle telecamere ha espresso in pochissimi minuti il “profondo dolore” e il cordoglio che oggi “sento io, le persone colpite dall’attentato e tutti i cittadini tedeschi”. Angela Merkel, in mattinata ha avuto numerosi colloqui relativi all’attentato di Hanau ed è stata continuamente aggiornata sull’avanzare delle indagini: “È troppo presto per dare una valutazione”, ha affermato, anche se si sa già che la radice di questo atto è da ricercare nell’“estrema destra xenofoba” e “nell’odio verso persone di origini, credo e aspetto diversi”. “Il razzismo è un veleno, l’odio è un veleno e questo veleno esiste nella nostra società” ha dichiarato la cancelliera, ricordando gli attentati che hanno insanguinato il recente passato della Germania. Tutti sono portatori di “uguali diritti e dignità e noi non creiamo differenze tra i cittadini”, ha affermato Merkel. Vicinanza alla cancelliera è stata espressa anche dal presidente francese Emmanuel Macron: “Sono al suo fianco in questa lotta per i nostri valori per proteggere le nostre democrazie”, ha scritto.