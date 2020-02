Germania: strage ad Hanau. Mattarella scrive a Steinmeier, “gesto di ripugnante violenza. Difendere insieme i principi di tolleranza, rispetto e integrazione”

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia del gesto di ripugnante violenza che ha colpito la notte scorsa la comunità di Hanau.

In questa luttuosa circostanza giungano a Lei, caro Presidente, e alle famiglie delle numerose vittime le più sentite condoglianze degli italiani tutti, unitamente alle espressioni del mio partecipe cordoglio. A nome del popolo italiano desidero altresì augurare ai feriti un pronto e completo recupero”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, esprimendo cordoglio per le vittime del gravissimo attentato della notte scorsa ad Hanau, in Germania.

“La Repubblica Federale – sottolinea il Capo di Stato italiano – sa di poter contare sempre sul pieno sostegno dell’Italia nel difendere insieme e con la più ferma determinazione i principi di tolleranza, rispetto e integrazione che costituiscono l’essenza della democrazia e il fondamento dei più alti e irrinunciabili valori dell’Unione europea”.