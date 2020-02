Diocesi: Pompei, per Quaresima riparte “God Morning” sui social network

Rallentare il ritmo frenetico delle nostre giornate e regalarci un momento con Dio in ascolto della Sua Parola. Questo, fin dall’esordio nel 2015, il leitmotiv di “God Morning”, l’iniziativa ideata dal Servizio per la pastorale giovanile di Pompei per il Tempo di Quaresima. Come da consuetudine, “God Morning!” ripartirà, dunque, il 26 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, e guiderà il cammino social nella meditazione della Parola di Dio.

A dare il via sarà l’arcivescovo della città mariana, mons. Tommaso Caputo, che regalerà il commento al Vangelo proprio nel primo giorno di Quaresima.

Curata dal Servizio per la pastorale giovanile e dall’Ufficio per le comunicazioni sociali di Pompei, l’iniziativa presenta, in questo 2020, tantissime novità. Dal lunedì al giovedì, ogni mattina, sul canale Telegram, sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook della Pastorale giovanile e su Twitter, sarà pubblicata la meditazione del Vangelo del giorno. Dal venerdì alla domenica, invece, saranno ripercorse le strade che la Quaresima suggerisce, quella del digiuno, della preghiera e della carità. Il venerdì, “God Morning” ci inviterà a digiuni particolari, mentre il sabato ci proporrà la pratica dei Venti Sabati, scritta dal fondatore del santuario e della Nuova Pompei, il beato Bartolo Longo. Il Vangelo attraverso il Rosario diventa preghiera. La domenica, infine, a commentare il Vangelo saranno i responsabili e gli ospiti delle opere di carità del tempio mariano a significare che il Vangelo diventa, nella carità, vita vissuta.

“Vi aspettiamo per questo cammino verso il Sepolcro vuoto”: questo l’invito di don Ivan Licinio, vice rettore del santuario e responsabile della Pastorale giovanile. “Vogliamo mettere la Parola al centro della nostra vita. Come suggerisce Papa Francesco: una parola vera fra tante parole vuote. God Morning a tutti!”, aggiunge.

Mercoledì 26 febbraio, primo giorno di Quaresima, l’arcivescovo Caputo presiederà, in basilica, alle 19, la celebrazione durante la quale saranno imposte le Sacre Ceneri.