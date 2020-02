Diocesi: Nocera-Sarno, sabato la celebrazione della Giornata del malato all’ospedale di Pagani

L’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani accoglierà la santa messa per la VI Giornata diocesana del malato di Nocera Inferiore-Sarno. La celebrazione presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe Giudice, è per sabato 22 febbraio, alle ore 11, nella cappella della struttura sanitaria.

Il tema scelto è “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro (Mt 11, 28)”.

Il 22 febbraio è la festa della cattedra di San Pietro e settimo anniversario del Dies Natalis del cavaliere Alfonso Russo, fondatore della Pia unione ammalati Cristo Salvezza (Puacs).

Andiamo dal Signore, per sostenere il tempo della malattia e per rimanere, in servizio, accanto ai tanti malati nel corpo e nello spirito. Andiamo da Gesù, che possiede il segreto del riposo e del ristoro per ognuno di noi”, ha scritto il vescovo nell’invito alla diocesi.