Diocesi: Como, da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 1,35 milioni di euro per il santuario della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio

C’è anche il santuario della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio tra le realtà della provincia di Como premiate da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo attraverso i fondi a disposizione per i “Progetti emblematici”. L’annuncio è stato dato dalla stessa Regione Lombardia attraverso un comunicato che precisa come il santuario si sia aggiudicato un contributo straordinario di 1 milione e 350mila euro (350mila da Fondazione Cariplo, 1 milione da Regione Lombardia) che serviranno per un progetto di riqualificazione e ospitalità che vedrà la realizzazione di una sala polifunzionale e di una foresteria. Il santuario insieme al suo sacro monte è stato riconosciuto nel 2003 Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, insieme agli Sacri monti del Piemonte e della Lombardia. “Gli interventi emblematici – precisano dalla Regione – si concretizzano in progetti caratterizzati da un alto grado di complessità organizzativa, strutturale ed economica, ed affrontano problemi specifici di un territorio, sperimentano politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico. Mirano ad un cambiamento delle condizioni di vita delle persone, attraverso un processo di progettazione e sperimentazione, gestito congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati”. Il santuario del Soccorso è da anni punto di riferimento diocesano per la pastorale vocazionale.