Consiglio Ue: Sassoli, “Parlamento pronto a respingere budget che non risponda alle sfide che abbiamo di fronte”

(Bruxelles) “Il Parlamento europeo è pronto a respingere qualsiasi accordo che non garantisca all’Ue i mezzi necessari per affrontare le sfide che abbiamo davanti”: lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, durante il suo discorso alla riunione straordinaria del Consiglio europeo sul nuovo bilancio a lungo termine. In apertura del suo discorso, il presidente ha espresso solidarietà alle vittime e alle famiglie delle vittime coinvolte nell’attacco razzista della scorsa notte ad Hanau, in Germania. Quindi ha affermato: “Abbiamo grande rispetto per il ruolo del Consiglio e attendiamo con interesse la proposta che formulerà per poter negoziare sulla base di un testo che tenga conto delle indicazioni del Parlamento europeo. A tal proposito sento il dovere di affermare davanti a voi che il Parlamento non accetterà un accordo qualsiasi. Esiste una larghissima maggioranza pronta a rigettare qualsiasi proposta che non tenga in debito conto delle sue posizioni”. Sassoli ha aggiunto parlando ai capi di Stato e di governo: “Si tratta di un calcolo fondato sulle esigenze dell’Unione, sugli impegni assunti dalla nuova Commissione e dall’agenda strategica del Consiglio. Senza budget aggiuntivo, il Green Deal, la transizione digitale e l’Europa geopolitica rimarranno una scatola vuota”.