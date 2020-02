Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus, al via sbarco da Diamond Princess. Siria e Libia, falliti colloqui per la pace

Coronavirus/1: al via oggi lo sbarco dei passeggeri sani dalla Diamond Princess. Partito volo da Ciampino per il Giappone

È arrivato il via libera: dopo 14 giorni di quarantena, i passeggeri risultati negativi al coronavirus hanno iniziato oggi a lasciare la nave da crociera Diamond Princess ferma in Giappone con oltre 540 casi di contagio a bordo. Saranno circa 500 le persone che potranno sbarcare. Le persone che sono state in contatto con chi è risultato infetto, invece, anche se risultano negative, dovranno rimanere a bordo per un ulteriore periodo di osservazione. È partito, intanto, nella notte da Ciampino il volo per il Giappone con a bordo il personale medico che andrà a soccorrere gli italiani sulla Diamond Princess. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nelle scorse ore è stato dato il via a una missione in due tranche: dopo l’invio dei sanitari in Giappone, un altro volo partirà nei prossimi giorni per riportare in patria i connazionali.

Coronavirus/2: la Russia vieta l’ingresso ai cittadini cinesi

La Russia ha disposto lo stop all’ingresso di cittadini cinesi nel Paese, nell’ambito delle misure contro l’epidemia di coronavirus. Lo riferiscono le agenzie russe. “L’ingresso di tutti i cittadini cinesi attraverso le frontiere della Russia sarà sospeso da domani, giovedì 20 febbraio, per i viaggi di lavoro, i viaggi privati, di studio e per turismo”, secondo quanto annunciato da Tatiana Golikova, responsabile della Salute alle agenzie russe.

Siria: portavoce Erdogan, “falliti i colloqui con la Russia su Idlib”

“Le riunioni con la parte russa su Idlib non hanno dato alcun risultato soddisfacente. Abbiamo respinto i documenti che ci sono stati proposti”. Lo ha annunciato il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, dopo i colloqui a Mosca di una delegazione di Ankara, durati soltanto due giorni. La volontà della parte turca è quella di “tornare all’accordo di Sochi”, siglato nel settembre 2018 da Erdogan e Vladimir Putin per un cessate il fuoco. “Un cambiamento di collocazione delle nostre postazioni di osservazione militare a Idlib è escluso”, ha aggiunto il portavoce turco, che promette risposte “nella maniera più forte” se “i nostri soldati verranno presi di mira”.

Libia: al-Sarraj, “sospesa la nostra partecipazione a colloqui Ginevra”

“Stiamo annunciando la sospensione della nostra partecipazione ai colloqui militari che si svolgono a Ginevra fino a quando non saranno adottate posizioni ferme contro l’aggressore (Khalifa Haftar) e le sue violazioni” della tregua. È quanto si legge in una nota del governo libico di unità nazionale, che fa capo a Fayez al-Sarraj in cui viene annunciata la sospensione della sua partecipazione alla commissione militare congiunta a Ginevra, sotto la egida delle Nazioni Unite. A causare questa scelta, le ripetute violazioni della tregua.

Politica: ministro Costa su elezioni Campania, “sempre a disposizione della mia terra”

“Ringrazio Valeria Ciarambino che è la candidata presidente naturale del M5S, per l’attestato di stima. Da uomo dello Stato sono sempre a disposizione della mia terra”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un Tweet in merito alle trattative in corso per una sua possibile candidatura alla presidente della Regione Campania alle prossime elezioni. “Credo che il cambiamento passi per un più ampio coinvolgimento politico. Vedremo se ci saranno le condizioni”.