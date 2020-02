Santa Sede: Consiglio di cardinali, “in revisione il testo della nuova costituzione apostolica”

“Il testo della nuova costituzione apostolica, rielaborato alla luce dei contributi offerti dai dicasteri della Curia romana e da alcuni esperti, è stato oggetto di lettura approfondita e revisione da parte del Consiglio, anche a seguito di alcuni suggerimenti giunti in queste ultime settimane da cardinali residenti a Roma che non avevano ancora avuto occasione di inviare le loro proposte”. Lo annuncia in un comunicato la Sala stampa vaticana, che riferisce della presenza di Papa Francesco all’ultima riunione della sessione di febbraio del Consiglio di cardinali, che si svolgerà questo pomeriggio. Il Consiglio si è già riunito per tre giorni: lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 febbraio. Erano presenti i cardinali Pietro Parolin, Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Reinhard Marx, Seán Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello e Oswald Gracias. Con loro era presente il segretario del Consiglio, mons. Marcello Semeraro, e il segretario aggiunto, mons. Marco Mellino. Il Papa ha partecipato ai lavori, ad eccezione della mattina di oggi, in quanto impegnato per l’udienza generale. La lettura del testo proseguirà nella prossima sessione di aprile.