Roma: Mcl, oggi un dibattito sui mali della Capitale

Il dibattito sui mali di Roma deve continuare: è questo il senso dell’iniziativa che il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) ha organizzato oggi pomeriggio a Roma, presso l’Hotel Nazionale, a partire dalle ore 16. Nel corso dell’incontro sono stati presentati alla stampa gli atti del convegno “Dai mali, le idee: proposte per Roma” che si è tenuto lo scorso 30 ottobre all’Ara Pacis.

Dagli interventi sono emersi ulteriori proposte e progetti per il rilancio di Roma, che saranno approfonditi in altre iniziative ad hoc, sia confrontandosi con le categorie economiche sia andando nelle periferie dove sono presenti e attive sul territorio sedi di Mcl e dei suoi servizi.

“È un percorso che continueremo fino alle prossime elezioni amministrative e anche dopo, se necessario, richiamando tutti, in primis il mondo cattolico, alla disponibilità di un impegno per Roma e i suoi cittadini”, ha detto il presidente di Mcl, Carlo Costalli, che ha concluso i lavori.